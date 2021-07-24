Frikiğin böylesi! Aisleyne Horgan-Wallace arabaya eğilince...

42 yaşındaki Big Brother programıyla ünlenen TV yıldızı Aisleyne Horgan-Wallace, gecede göz alıcı görünüyordu.
FRİKİK VERMEK İÇİN ÇABALADI
Beyaz çiçekli straplez bir mini elbise giyen Aisleyne, sarı saçlarını da at kuyruğu yaptı.
Etkinlikten sonra, bekleyen arabasına giden Aisleyne, giydiği minisini unutup eğilince kıvrımları ortaya çıktı.
Gecede İngiltere'nin reality şov yıldızları ödüllerini alırken, eski yıldızlar da dikkat çekmek için ellerinden geleni yaptı.
Aisleyne'i gören konuklar 'frikik vermek için çabaladı' yorumunda bulundu.
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