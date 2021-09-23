Fulya ile Umudun Olsun'da inanılmaz olay: 4 eş normal, Mustafa'yı karısıyla paylaşacağım

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında kızlarını arayan aile, duydukları karşısında büyük şok yaşadı. Kayıp olarak aranan Melek Şahinoğlu'nu canlı yayına çıkaran Fulya Öztürk, genç kızı anne ve babasıyla yüzleştirdi. 18 yaşındaki Melek'in kaçtığı Mustafa'nın evli ve 4 çocuklu olduğu öğrenildi. Ancak asıl şok Melek'in söyledikleri üzerine yaşandı. Yasak ilişki yaşamaya başladığı kişiye kuma olarak giden Melek, Mustafa'yı karısıyla paylaşacaklarını söyledi. Fulya Öztürk duydukları karşısında ne yapacağını şaşırdı. İşte canlı yayında Fulya Öztürk'ü çileden çıkaran Melek...

EVİ TERK EDİP DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ İLE KAÇTI

18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terk etti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp soluğu FOX TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programında aldı. Fulya Öztürk ve ekibi bir gün sonra Melek Şahinoğlu'nu ve kaçtığı adamı bulup canlı yayına çıkardı.

"DÖRT KADINLA EVLENMEK NORMAL" Fulya Öztürk ve yayın ekibi Melek ile Mustafa'yı dinledikçe büyük şok yaşadılar. Melek, evli ve 4 çocuklu olan Mustafa'nın ikinci eşi olmayı kabul ettiğini açıkladı. Mustafa'nın ilk karısıyla anlaştığını söyleyen Melek, "Eşiyle konuştum beni kabul etti. Pakistan'a 4 kadınla evlenmek normal. Ben de onu seviyorum Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Fulya Öztürk duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, genç kızı "3 ayda aşk mı olur? Ne demek 4 eş normal' diyerek uyardı. Programın avukatı da 4 eş normal açıklamasını duyunca çileden çıktı ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle bir şey söyleyemezsin' diyerek tepki gösterdi. Melek ise gayet rahat bir tavırla, "Ben burada demedim, Pakistan'da normal dedim. Karısıyla da görüştüm o beni kabul ediyor' karşılığını verdi.

Melek Şahinoğlu'nun annesi Fatma iki gözü iki çeşme ağlarken, babası Ali Bey de kızına evine dönmesi için yalvardı. 'Her şeyinle kabulümsün' diyen babaya karşı tepkisiz kalan Melek, annesine ise 'onu aradığı için' tepki gösterdi. Anne Fatma Şahinoğlu, kızının tavrı karşısında 'Benim kızım böyle değil. Televizyonda evli adama kaçan kadınları gördüğünde çıldırıyordu. Bu benim kızım olamaz. Tehdit ediliyor' dedi.