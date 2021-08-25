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Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında ve nereli?

25.08.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan Fulya Öztürk CNN Türk, FOX TV’de gazetecilik ve sunuculuk yaptı. Ekranların tanınan yüzü, muhabir Fulya Öztürk gazetecilik alanında ödüle layık görüldü. Öztürk FOX’a transfer olarak “Fulya ile Umudun Olsun” adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. İşte merak edilenler…

Gazeteci ve Sunucu Fulya Öztürk FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” programını sunuyor. Radyo ve Televizyon mezunu Öztürk, CNN TÜRK Haber Merkezi’ndeki görevine 2010 yılında başladı. Haber alanında 2010 yılında İstanbul’da ödüle layık görülen Öztürk TEDx’te konuşma yaptı. İşte Fulya Öztürk’ün kariyer hayatı…

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 Seyhan, Adana doğumlu Fulya Öztürk 32 yaşında. Türk gazeteci ve haber muhabiri olan Fulya Öztürk ekranların tanınan simalarından birisi.
Adana Gündoğdu Koleji'nde lise eğitimini alan Öztürk 2006’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümüne başladı.
Öztürk, üniversiteyi kazandığı yıl olan 2006’da televizyonculuk kariyerine başladı. 2007’de senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel meslek hayatına 2008’de CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başlayan Öztürk 2010’da CNN TÜRK Haber Merkezi'nde çalışmaya başladı.
3 yıl kurgu editörlüğü yaptı ve birçok belgeselin haberini ve kurgusunu hazırladı. 2013’te Saha Muhabirliği'ne adım attı.
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FOX Fulya Öztürk

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