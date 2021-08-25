Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Gazeteci ve Sunucu Fulya Öztürk FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” programını sunuyor. Radyo ve Televizyon mezunu Öztürk, CNN TÜRK Haber Merkezi’ndeki görevine 2010 yılında başladı. Haber alanında 2010 yılında İstanbul’da ödüle layık görülen Öztürk TEDx’te konuşma yaptı. İşte Fulya Öztürk’ün kariyer hayatı…

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 Seyhan, Adana doğumlu Fulya Öztürk 32 yaşında. Türk gazeteci ve haber muhabiri olan Fulya Öztürk ekranların tanınan simalarından birisi.

Adana Gündoğdu Koleji'nde lise eğitimini alan Öztürk 2006’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümüne başladı.

Öztürk, üniversiteyi kazandığı yıl olan 2006’da televizyonculuk kariyerine başladı. 2007’de senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel meslek hayatına 2008’de CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başlayan Öztürk 2010’da CNN TÜRK Haber Merkezi'nde çalışmaya başladı.