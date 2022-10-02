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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor: 0 Yılport Samsunspor: 0

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Novikovas), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Tanque (Dk. 82 Ahmet Sağat)

Sarı kartlar: Dk. 59 Caner Cavlun, Dk. 60 Koutroumpis (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ali Kaan Güneren, Dk. 80 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçı 0-0 sona erdi.

Konuk ekip, 60. dakikada kazandığı penaltıyı Tanque ile gole çeviremedi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Beyçimento Bandırmaspor: 0 Yılport Samsunspor: 0

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

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