YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.10.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Obinna, Burekovic, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Abdülkadir Ömür, Berat Ayberk Özdemir, Hamsik, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny

Kırmızı Kart: İlhan Şahin (Devre arasında) (Sportif menajer) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jahovic, Dk. 30 Nestor El Maestro (Teknik direktör), İrfan Can Eğribayat (Devre arasında) (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor

Göztepe - Trabzonspor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Trabzonspor

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.