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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Björkander, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed Rayan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Bamba (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Altay: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor

Altay - Demir Grup Sivasspor
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