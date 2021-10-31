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Futbol: Spor Toto Süper Lig

31.10.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Thiam, Kemen, Emrah Başsan, Gavranovic

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Emre Mor, Borini, Pesic

Gol: Dk. 23 Bertolacci (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 29 Viviano (Fatih Karagümrük)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.

İlk yarıyı Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Yukatel Kayserispor: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük
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