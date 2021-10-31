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Futbol: Spor Toto Süper Lig

31.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole (Dk. 71 Cardoso), Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Campanharo (Dk. 85 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 61 İlhan Parlak), Thiam, Kemen, Emrah Başsan (Dk. 85 Gökhan Sazdağı), Gavranovic

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk 90+1 Ahmet Musa), Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Erhun Aksel Öztümer), Bertolacci (Dk. 78 Kerim Frei), Emre Mor (Dk. 66 Balkovec), Borini, Pesic (Dk. 78 Karamoh)

Goller: Dk. 23 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 73 Gavronovic, Dk. 90+3 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 60 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 88 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 29 Viviano Dk. 49 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 86 Kemen (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

53. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında araya girerek meşin yuvarlağı kontrol eden Thiam'ın şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

64. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Cardoso'nun soldan ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Onur Bulut, meşin yuvarlağı kafayla içeri indirdi. Pozisyonu takip eden Gavranovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90. dakikada Biglia'nın ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung topu güçlükle kornere tokatladı.

90+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı serbest vuruşta, kale alanında iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Yukatel Kayserispor: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fatih Karagümrük Kayserispor

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