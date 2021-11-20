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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore, Boudjemaa, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Diouf

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy, Poli, Güray Vural, Amilton, Mukairu, Doğukan Sinik

Goller: 45+1 El Kaabi (Akataş Hatayspor), 45+3 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Öksüz (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Doğukan Sinik, Dk. 40 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atakaş Hatayspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

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