Futbol: Spor Toto Süper Lig

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

- Atakaş Hatayspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

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