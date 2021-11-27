Futbol: Spor Toto Süper Lig

65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

- Fraport TAV Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

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