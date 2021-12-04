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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)

Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba

Goller: Dk. 17 Pinares (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yedlin (Galatasaray), Dk. 20 Pinares (Altay)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Galatasaray-Altay maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

Galatasaray - Altay

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