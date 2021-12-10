Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün
Altay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi (Dk. 74 Paixao), Kappel, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Ahmed Rayan), Thiam, Rodriguez (Dk. 88 Thaciano), Pinares, Bamba
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Falette, Saint Louis, Kamara (Dk. 68 Lobjanidze), Diouf
Goller: Dk. 21 Pinares (Altay), Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint Louis (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kamara, Dk. 40 Sackey, Dk. 43 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 69 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 18 Rodriguez, Dk. 43 Kappel, Dk. 45 Tolga Ünlü (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın 49. dakikasında topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.
75. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Atışı 86. dakikada kullanan Diouf'un vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 2
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