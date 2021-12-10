YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.12.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Altay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi (Dk. 74 Paixao), Kappel, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Ahmed Rayan), Thiam, Rodriguez (Dk. 88 Thaciano), Pinares, Bamba

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Falette, Saint Louis, Kamara (Dk. 68 Lobjanidze), Diouf

Goller: Dk. 21 Pinares (Altay), Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint Louis (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kamara, Dk. 40 Sackey, Dk. 43 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 69 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 18 Rodriguez, Dk. 43 Kappel, Dk. 45 Tolga Ünlü (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın 49. dakikasında topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Atışı 86. dakikada kullanan Diouf'un vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 2

Altay - Atakaş Hatayspor

Altay - Atakaş Hatayspor

Altay - Atakaş Hatayspor

Altay - Atakaş Hatayspor

Altay - Atakaş Hatayspor

Altay - Atakaş Hatayspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.