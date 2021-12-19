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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Murat Paluli, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Tijanic, Cherif Ndiaye, Jahovic

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

11. dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic'in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye'nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner'in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye'nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.

27. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32. dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa'nın şutunda top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci'nin şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

Göztepe - VavaCars Fatih Karagümrük

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