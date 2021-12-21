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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Jörgensen, Umut Bozok

Gol: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

​​​​​​Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Kasımpaşa

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