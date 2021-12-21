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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.12.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Erdinç Sezertam

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Sarı kartlar: Dk. 2 Cicaldau, Dk. 33 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 8 Stambouli, Dk. 43 Bjarnason (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

5. dakikada sağ kanatta Morutan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top auta çıktı.

7. dakikada Yunus Akgün, sağ kanatta rakipten kazandığı topla ceza sahasına girdi. Akgün'ün kale sahası civarına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini çalımla geçtiği sırada topu önünde bulan Ömer Bayram'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanatta son çizgiye inerken kale önüne pasını çıkardı. O noktadaki Balotelli biraz önündeki topa dokunamadı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası yakınlarında vuruşunda, top yandan auta gitti.

45. dakikada Cicaldau'nun, sol kanattan ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

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