Futbol: Spor Toto Süper Lig

34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.

- Galatasaray: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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