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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

Gol: Dk. 17 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 45 Ferhat Yazgan (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan 2022-2023 sezonun açılış maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

İstanbulspor - Trabzonspor

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Süper Lig Trabzonspor İstanbulspor futbol

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