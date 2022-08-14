Futbol: Spor Toto Süper Lig

84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

- HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

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