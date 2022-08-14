Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Durel Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 Del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Haji Wright (Dk. 76 Fredy)
Gol: Dk. 59 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 66 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
59. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in arka direğe yaptığı ortada Haji Wright topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.
84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.
- HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1
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