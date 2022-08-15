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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 58 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 88 Muriç), Muhammet Demir (Dk. 58 Cikalleshi)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Deniz Türüç, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Berkay Özcan), Ndayishimiye, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Münir Chouiar (Dk. 54 Serdar Gürler) Szysz (Dk. 88 Okaka)​​​​​​​

Sarı kartlar : Dk. 58 Calvo (Arabam.com Konyaspor) Dk. 62 Mahmut Tekdemir, Dk. 73 Biglia ve Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir'de oynanan Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.

53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Arabam.com Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir

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Spor Toto Süper Lig Konyaspor Eskişehir futbol medipol başakşehir

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