Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 65 Doğan Can Davas), Borja Sainz (Dk. 89 Erol Can Akdağ), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Fall (Dk. 83 Tunay Torun), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Celina), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Bahoken

Gol: Dk. 90 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer, Dk. 86 Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

80. dakikada Alper Uludağ'ın sol köşeden yaptığı ortada boşta kalan topla buluşan Borja Sainz, gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

84. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol kanattan Hayrullah Bilazer'in yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.