Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 80 Mesut Özil), Deniz Türüç (Dk. 46 Serdar Gürler), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Münir), Szysz (Dk. 73 Crivelli)
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan (Dk. 54 Mane), Cardoso (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima, Dk. 59 Aleksic, Dk. 61 Ahmed Touba, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
49. dakikada Medipol Başakşehir 2. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Berkay, düzelttikten sonra ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0
57. dakikada gelişen Kayserispor atağında, İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Berkay, penaltı noktası önündeki Münir'e pasını attı. Münir'in plase şutunda kaleci topu son anda kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Aleksic'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında topla rakiplerinde kurtulan Berkay Özcan ceza sahasına girer girmez sağından bindiren Münir'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Münir'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kucağında kaldı.
Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
- Medipol Başakşehir: 2 - Yukatel Kayserispor: 0
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