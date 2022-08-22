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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 0 - Arabam.com Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet Demir

Goller: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz (Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- İstanbulspor: 0 - Arabam.com Konyaspor: 2 (İlk yarı)

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

İstanbulspor - Arabam.com Konyaspor

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