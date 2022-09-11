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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Goller: Dk. 16 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 5 Eysseric (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İlk dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.

35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

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