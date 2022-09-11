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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan (Dk. 87 Turgay Gemicibaşı), Fall (Dk. 72 Yunus Mallı), Hajradinovic (Dk. 87 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 72 Aytaç Kara), Celina (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 88 Dubois), Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 83 Berkan Kutlu), Yunus Akgün (Dk. 83 Rashica), Mertens (Dk. 76 Yusuf Demir), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Seferovic)

Goller: Dk. 16 Bahoken, Dk. 90 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 20 Gomis, Dk. 49 ve 69 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Eysseric, Dk. 90+6 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çİftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 3

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

Kasımpaşa - Galatasaray

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