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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Alioski, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Arao, Rossi (Dk. 66 Lincoln Henrique), Emre Mor (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 86 Batshuayi), Pedro (Dk. 81 Arda Güler)

Corendon Alanyaspor: Runarrson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Oussama Targhalline), Leroy Fer, Candeias (Dk. 85 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 85 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 16 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan (Dk. 85 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 17 Gustavo Henrique, Dk. 45+4 Crespo, Dk. 70 Valencia, Dk. 76 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Efkan Bekiroğlu, Dk. 71 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yendi.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Crespo'nun baskıyla kazandığı topu İrfan Can Kahveci ceza sahası sol kenarında bekleyen Lincoln Henrique'ye aktardı. Bu oyuncunun içeriye doğru paralel gönderdiği ve Valencia'nın vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

76. dakikada Fenerbahçe'nin 5. golü geldi. Orta sahada buluştuğu topu driplingle taşıyan Valencia, sağ tarafta bekleyen İrfan Can Kahveci'ye pas attı. Defans oyuncusunu çalımla geçen bu oyuncunun sağ köşeden vurduğu top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-0.

79. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, driplingle taşıdığı topu ceza sahası sol tarafından kaleye gönderdi. Kaleci Altay'ın çeldiği top oyun alanına döndü.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci topu çelerek uzaklaştırdı.

89. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahadan Lusamba'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Erencan Yardımcı'nın karşı karşıya çalım atmaya çalıştığı kaleci Altay topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

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