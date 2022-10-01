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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Tirpan, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Graovac), Eysseric (Dk. 83 Aytaç Kara), Celina (Dk. 88 Ahmet Engin), Bahoken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Toşca, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Furkan Soyalp (Dk. 59 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Sagal (Dk. 73 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 59 Figueiredo), Pekhart (Dk. 81 Mirza Can)

Gol: Dk. 57 Celina (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 43 Serkan Reçber (Kulübede), Dk. 45+1 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 55 Markovic (Gaziantep FK)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 0

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kasımpaşa - Gaziantep FK

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Gaziantep FK futbol

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