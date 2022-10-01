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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Sarı kartlar: Dk. 43 Stambouli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Galatasaray

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Adana Demirspor Adana galatasaray

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