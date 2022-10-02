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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Robin Yalçın, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Ribeiro, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 14 El Kaabi, Dk. 20 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasına Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Lobjanidze, pasını Bertuğ Özgür Yıldırım'a aktardı. Bu futbolcunun altıpasa yakın noktada vuruşunda son anda topa ayak koyan Appindangoye tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Alıcı'nın sağ çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanadı etkili kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, El Kaabi'yi aştıktan sonra arka direkte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

23. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında Ulvestad'dan seken topu Erdoğan Yeşilyurt arka direkte kafayla filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.

28. dakikada Sivasspor baskıyı artırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yatabare, pasını sağ çaprazda müsait durumda olan Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Ulvestad'ın ceza yayının solundan vuruşunda top az farkla kalenin üstten auta gitti.

45+1. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 2 (İlk yarı)

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Sivasspor futbol

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