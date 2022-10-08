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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Wright

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Sarı kart: Dk. 30 Calvo (Arabam.com Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Antalyaspor oyuncusu Fernando Martins

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

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