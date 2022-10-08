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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.10.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Sinan Gümüş (Dk. 71 Veysel Sarı), Wright (Dk. 85 Fredy)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Endri Çekiçi), Muric (Dk. 59 Michalak), Soner Dikmen (Dk. 67 Diouf), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Muhammet Demir (Dk. 75 Ikpeazu)

Goller: Dk. 51 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Calvo (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Luiz Adriano, Dk. 65 Sinan Gümüş, Dk. 82 Fernando, Dk. 90+5 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 30 Calvo, Dk. 55 Muric, Dk. 82 Adil Demirbağ, Dk. 87 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Arabam.com Konyaspor'u 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Wright'in şutunda top yandan auta çıktı.

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ghacha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi.

70. Güray Vural'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Luiz Adriano'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Calvo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen Uysal'dan seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Arabam.com Konyaspor: 1

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

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