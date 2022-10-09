Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut Nayir
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic
Gol: Dk. 25 Cardoso (Yukatel Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 44 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ceza sahasında ortasında Carole'ün kafayla indirdiği top Gavranovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Kayserispor öne geçti. Kemen'in sağ çaprazdan kale alanına ortasında arka direkteki Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1
39. dakikada gelişen konuk takım atağında Ramazan Civelek'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Yukatel Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
- HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)
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