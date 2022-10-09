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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Kartal Kayra Yılmaz, Avounou, Onur Ayık, Umut Nayir

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic

Gol: Dk. 25 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 44 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ceza sahasında ortasında Carole'ün kafayla indirdiği top Gavranovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Kayserispor öne geçti. Kemen'in sağ çaprazdan kale alanına ortasında arka direkteki Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

39. dakikada gelişen konuk takım atağında Ramazan Civelek'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Yukatel Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

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