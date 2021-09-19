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Futbol: Süper Lig

19.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 86 Pelupessy), Diabate (Dk. 77 Emre Taşdemir), Perez, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 76 Balde), Doukara (Dk. 63 Umut Nayir)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 88 Ebunge), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 64 Ahmed Hassan), Michalak (Dk. 46 Rahmanovic), Skubic, Cikalleshi (Dk. 90+5 Adil Demibağ)

Sarı kart: Dk. 43 Perez (Giresunspor), Dk. 63 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.

Futbol: Süper Lig

- GZT Giresunspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor

Giresunspor - Konyaspor
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