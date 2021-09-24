YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

24.09.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Aka, Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk, Bamba

Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, De Souza, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol: Süper Lig

- Altay: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Altay - Beşiktaş

Altay - Beşiktaş

Altay - Beşiktaş

Altay - Beşiktaş

Altay - Beşiktaş

Altay - Beşiktaş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.