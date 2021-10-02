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Futbol: Süper Lig

02.10.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik Özkoç

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 74 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 90 Brown Ideye), Baku (Dk. 68 Lourency), Tijanic (Dk. 74 Jahovic), Cherif Ndiaye

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Suleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Traore (Dk. 66 Pelupessy), Flavio, Serginho (Dk. 66 Balde), Sankhare (Dk. 74 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 90 Douglas)

Gol: Dk. 71 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Obinna, Dk. 26 Arslanagic, Dk. 86 Lourency (Göztepe), Dk. 37 Serginho, Dk. 43 Diarra ve Zeki Yavru, Dk. 58 Perez, Dk. 60 Sankhare, Dk. 82 Suleymanov (GZT Giresunspor)

İZMİR (AA) - Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Obinna'nın verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cherif Ndiaye'nin ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58. dakikada ceza sahası içinde Perez'le mücadeleye giren Cherif Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı atışını kullanan Tijanic'in şutunda kaleci Okan Kocuk topu kurtardı. Arslanagic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

70. dakikada ceza sahası içinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya pozisyonda Suleymanov yerde kalırken, hakem Burak Şeker bir kez daha penaltı kararı verdi.

71. dakikada penaltıyı kullanan Diabate, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve GZT Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda kaleci Okan, yerinde bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor

Göztepe - GZT Giresunspor
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