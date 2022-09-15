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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

15.09.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - Fiorentina: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral

Sarı kart: Dk. 22 Ikone (Fiorentina)

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

- Medipol Başakşehir: 0 - Fiorentina: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina

Medipol Başakşehir - Fiorentina
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Anahtar Kelimeler:
Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol medipol başakşehir

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