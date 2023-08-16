Futbolda Arap rüzgarı hız kesmeden sürüyor! Neymar da Arabistan'ı seçti... Usta isimler futbol dünyasındaki Arap etkisini değerlendirdi!

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrasında futbola yatırımlarını arttıran Suudi Arabistan'da kulüpler birçok yıldız oyuncuyu transfer etti.
Mynet Spor Özel - Berker İşleyen
Dünya transfer borsasında Arap rüzgarına kapılan isimler arasında Benzema, Mane, Firmino, Jota, Mensah ve birçok yıldız bulunurken, bu oyunculara son olarak PSG'nin süper yıldızı Neymar katılmıştı. Brezilyalı yıldız Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e rekor bir ücretle transfer olmasının ardından Suudi Arabistan Ligi bünyesine bir yıldızı daha katmış oldu.
Peki transferde yaşanan Arabistan furyası dünya futbolunun geleceğini ne şekilde etkileyecek? Birçok usta ismin görüşlerini sizler için derledik...
FATİH DOĞAN (TRT SPOR):
Yıldız tutulması, para oyunu bozar, parayı veren düdüğü çalar. Buradaki nokta şu sermayenin nerede oyun kurduğu değil, nasıl kurduğu önemli. Yani PSG kimin takımı? Arapların... Tartıştığımız konu paranın ve gücün kimde olduğu değil etkilerinin ne olduğudur.
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH):
Araplar kendi liglerini cazip hale getirmeye çalışıyorlar, bunu da en iyi oyunculara çok yüksek ücretler ödeyerek yapıyorlar. Yoksa futbolcuyu Avrupa’dan getiremezsin. Dengeler kesinlikle bozuldu.
MEHMET EMİN ULUÇ (TÜRKİYE):
İlk etapta para olarak değerlendirdik tabi olayı ama orta vadede, Arap ülkeleri başta olmak üzere Asya futbolunda bir Avrupa etkisi olacaktır. Araplar yıllardır bu işi farklı farklı adımlarla çözmeye çalışıyorlar. Kulüp alıyorlar, oyuncu gönderiyorlar. Şimdi işi farklı boyuta taşıdılar. Bu işi Çin’de yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı iş kontrolden çıktı. Araplar Avrupa’da aldıkları kulüplerle çalışmalarla edindikleri tecrübeler sonucu şu an da kendi ülkelerine transfer ediyorlar.
VOLKAN DEMİR (SABAH):
Sanki bir Netflix dizisi gibi… Paralel evren farklı bir dünya futbolu ve asla hayal edemeyeceğimiz transferler bu dizinin ana konusu. 6 ay önce asla hayal edemeyeceğimiz transferlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Hepimize garip geliyor ancak buna alışmak ve bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Görünen o ki transferler Ronaldo, Benzema, Neymar ile sınırlı kalmayacak. Artık dünya futbolu Arap yarımadası gerçeğini kabul etmek zorunda.
ATİLLA TÜRKER (AJANSSPOR):
Para her kapıyı açıyor. Futbol Avrupa’da Amerika’da çok daha güzel ve anlamlı. Bu gidişle korkarım Türkiye’de de bazı kulüpler Arap zenginlerinin eline geçecek. Dünya yıldızlarının yeri parayı verenlerin değil, gerçekten futbolu sevenlerin yanıdır. Arabistan’da sadece para konuşuluyor, futbol geri planda kalıyor.