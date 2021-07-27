Gadir-i Hum ne demek? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman?

Gadir-i Hum Bayramı temmuz ayında, Kurban Bayramı'ndan sonra kutlanır. 21 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona erdi. Gadir-i Hum Bayramı Zihicce Ayında idrak eder. Gadir-i Hum Bayramı'nda hayata geçirilen geleneksel ritüeller vardır. İşte ayrıntılar...
GADİR-İ HUM NEDİR?
Gadir-i Hum, Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.
Gâdir-î Hum, Şiî itikadına göre Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.
GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Zihicce ayının 18'nci gününde kutlanan Gadir-i Hum Bayramı 28 Temmuz'a denk geliyor. Bayram, 29 Temmuz'da sona eriyor.