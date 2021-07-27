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Gadir-i Hum ne demek? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman?

27.07.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ardından Gadir-i Hum Bayramı kutlanır. Gadir-i Hum Bayramı dini bir bayram olarak tanınır. Gadir-i Hum Bayramı'nın ne zaman olduğu ve ne demek olduğu araştırılmaya başlandı. Gadir-i Hum Bayramı Zihicce Ayına denk gelir. İşte ayrıntılar...

Gadir-i Hum Bayramı temmuz ayında, Kurban Bayramı'ndan sonra kutlanır. 21 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz'da sona erdi. Gadir-i Hum Bayramı Zihicce Ayında idrak eder. Gadir-i Hum Bayramı'nda hayata geçirilen geleneksel ritüeller vardır. İşte ayrıntılar...

GADİR-İ HUM NEDİR?

Gadir-i Hum, Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.
Gâdir-î Hum, Şiî itikadına göre Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Zihicce ayının 18'nci gününde kutlanan Gadir-i Hum Bayramı 28 Temmuz'a denk geliyor. Bayram, 29 Temmuz'da sona eriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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