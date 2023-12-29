GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu sarı-kırmızılı takım ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu sarı lacivertli ekip ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı kırmızılı takımda Zaha, Kerem, Mertens, Icardi, Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan'ın; İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğündeki sarı lacivertlilerde ise İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko, Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku ve Oosterwolde'nin adı muhtemel 11'lerde geçiyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın saati ve kanalı...
Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün (29 Aralık 2023 Cuma) saat 20:45'te başlayacak.
Galatasaray Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanacak.
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV'de canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray Fenerbahçe maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Galatasarayîn muhtemel 11'i: Zaha, Kerem, Mertens, Icardi, Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko, Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku ve Oosterwolde.
Galatasaray Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bugün bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, en çok zafere ulaşan takım Galatasaray oldu. (16 kez)
Öte yandan 2006 yılından bu yana Süper Kupa ismiyle oynanmaya başlanan bu organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak. Süper Kupa bunun öncesinde 3 kez Almanya'da gerçekleştirilmiş, 1 defa da Katar'da yapılmıştı.
Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.
Sarı kımızılı takım ise son olarak 2019-20'de şampiyonluk yaşadı. Sarı lacivertliler ise 8 senedir kupaya hasret.
Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. Galatasaray Fenerbahçe arasında tamamı Süper Lig'de yapılan maçlarda sarı kırmızılılar 4, sarı lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi karşılaşması ise eşitlikle tamamlandı. Bahsi geçen karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran sarı kırmızılılar, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü