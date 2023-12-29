GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bugün bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, en çok zafere ulaşan takım Galatasaray oldu. (16 kez)