Galatasaray İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey sağlık kontrolünden geçti

İMZA AN MESELESİ!

Tüm bunlar yaşanırken, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının an meselesi olduğu, Alman devinin başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladığı ve 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldığı öğrenildi.