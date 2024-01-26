SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey sağlık kontrolünden geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performansıyla göz dolduran ve dev kulüpleri peşine takan Sacha Boey son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer almamış teknik direktör Okan Buruk yıldız ismin ağrıları nedeniyle oynayamadığını duyurmuştu. Fransız oyuncunun oynamama sebebinin transfer olduğu, Boey'in Alman devi Bayern Münih'e imza atmasının an meselesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar'da mücadele öncesi Okan Buruk açıklamasında Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını duyurmuştu.

Buruk açıklamasında "Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık" demiş ve sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a görev vermişti.

Canlı Skor

İMZA AN MESELESİ!

İMZA AN MESELESİ!

Tüm bunlar yaşanırken, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının an meselesi olduğu, Alman devinin başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine başladığı ve 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine katıldığı öğrenildi.

G.SARAY İLK TEKLİFİ REDDETTİ

G.SARAY İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey için gelen 15 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmedi.

"SACHA BOEY'U BU RAKAMLARA VERMEYİZ"

"SACHA BOEY'U BU RAKAMLARA VERMEYİZ"

İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinde Galatasaray ile Bayern Münih anlaşması ve imzaların atılması bekleniyorken, Milliyet'e konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Konuşulan rakamlara Sacha Boey'u vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ"

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ"

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre ise Sacha Boey'in cuma günü Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçtiği, Bayern Münih'in Sacha Boey'in transferini 25 milyon euroya bitirdiği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Sacha Boey Erden Timur son dakika galatasaray Süper Lig buruk süper li
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Maç oynanırken transferi duyurdular! Boey, sağlık kontrolünden geçti

Maç oynanırken transferi duyurdular! Boey, sağlık kontrolünden geçti

Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Rıdvan Dilmen'den maç sonu Galatasaray'a eleştiri! "Ligi hafife alıyorlar"

Kerem'den hakemler için çok konuşulacak sözler!

Kerem'den hakemler için çok konuşulacak sözler!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.