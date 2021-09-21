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Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

21.09.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi
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