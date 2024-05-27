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Galatasaray kupasına kavuşuyor... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer gök sarı kırmızı! Kutlamalara Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 19:11
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Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna uzanan Sarı-Kırmızılılar kupasına kavuşuyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen görkemli organizasyonda şampiyon takımın oyuncuları, yönetim ve taraftarlar da kutlamalarını gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Sarı-kırmızılı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen dev organizasyonla şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutluyor.

Kulüpten yapılan açıklamada ''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.'' ifadeleri kullanılmıştı.

UZİ'DEN ÖZEL ŞARKI (19:45)

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Ünlü şarkıcı Uzi, Galatasaray için bestelediği şarkıyla sahneye çıktı ve şarkılarını Sarı-Kırmızılı taraftarlarla söyledi.

EMİR CAN İĞREK SAHNEDE (19:38)

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İlk olarak sevilen sanatçı Emir Can İğrek sahneye çıkarken şarkılarıyla taraftarları coşturuyor.

CIRO MERTENS BAYRAĞI

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Bir Galatasaray taraftarı kutlamalarda Ciro Mertens bayrağı açtı!

ICARDI AİLESİ KUTLAMALARDA

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Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları da kutlamalara katıldı.

FENERBAHÇELİ BİR TARAFTAR DA KATILDI

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Galatasaray Lisesi'nde yapılan şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli bir taraftar da katıldı.

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