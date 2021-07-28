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Galatasaray PSV maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Galatasaray PSV maçı şifresiz mi?

28.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Lig’in PSV takımı ile karşı karşıya gelen Galatasaray, maç sonrası sahadan 5 – 1’lik mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Lig’inin ikinci eleme turunun ilk maçında sahadan yenilgi ile ayrılan Galatasaray Futbol Kulübü, PSV ile rövanş maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için hazırlıklar sürerken, Galatasaray PSV maçının hangi kanaldan canlı izleneceği de merak ediliyor. Peki, Galatasaray PSV maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunun ilk maçında Hollanda takımı PSV, Galatasaray’ı 5 – 1’lik skorla yenerken, Galatasaray bu yenilgiyle beraber tur şansını zora sokmuş oldu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maç için futbol severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, birçok kişi maçın hangi kanaldan yayınlanacağını da merak ediyor. Peki Galatasaray PSV maçı hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

Galatasaray PSV maçı ne zaman?

Rakibi PSV ile rövanşı 28 Temmuz (Bugün) Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda?

Galatasaray PSV maçı hangi kanalda?
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart kanalından yayınlanacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’nunda Davide Massa yönetecek.

Uzatmaya gidecek

Uzatmaya gidecek
Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için mücadele eden Galatasaray, bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maçta PSV Eindhoven’ı ağırlayacak.
UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda deplasman golü kuralı kalktığı için Galatasaray’ın 90 dakika sonunda maçı 4 farklı kazanması halinde karşılaşma uzatmaya gidecek.
Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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