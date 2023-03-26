Galatasaray transferde büyük oynuyor! Fenerbahçe'nin 'koca adam' lakaplı yıldızı 'Aslan' oluyor

Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada topladığı 60 puanla ligin zirvesinde bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sezon sonu hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminde kadroya yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ederken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.