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Galatasaray ucuz yırttı! Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılıların yerine gruptan çıkan Kopenhag, dünya deviyle eşleşti

18.12.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Llgi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray'ın grubunda ikinci olarak çıkıp sarı-kırmızılıların yerini kapan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kopenhag'ı iki maçta da yenememişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak.

GALATASARAY UCUZ YIRTTI

Kopenhag'ın Manchester City ile eşleşmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar derin bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2, son maçında ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

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Kopenhag galatasaray manchester city UEFA ligi maçın
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