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Galaya böyle gitti... Nilperi Şahinkaya cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 08:35
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son olarak kadrosunda yer aldığı Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ikinci sezon lansmanında boy gösterdi. Ünlü isim galaya siyahlar içerisinde katıldı. Şahinkaya'nın peş peşe paylaştığı cesur karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma ve Senden Önce gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya şimdi de kadrosunda yer aldığı Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ikinci sezon lansmanına katıldı.

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GALA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Geceye siyahlar içerisinde katılan Nilperi Şahinkaya göğüs penceresi dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı. Sütyensiz tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim geceden karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iddialı pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Nilperi Şahinkaya'ya; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'mükemmelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi.
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği Mesude karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya
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