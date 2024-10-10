Galaya böyle gitti... Nilperi Şahinkaya cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma ve Senden Önce gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya şimdi de kadrosunda yer aldığı Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ikinci sezon lansmanına katıldı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

GALA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Geceye siyahlar içerisinde katılan Nilperi Şahinkaya göğüs penceresi dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı. Sütyensiz tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim geceden karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI Ünlü ismin peş peşe paylaştığı iddialı pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Nilperi Şahinkaya'ya; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'mükemmelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi.