Gamescom 2022 bitti! İşte yılın en iyi oyunlarının da seçildiği büyük dijital fuardan akılda kalanlar

Gamescom 2022 24 Ağustos’ta Almanya'da kapılarını açtı. Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan fuara 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil edildi. Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yaptığı fuar 28 Ağustos'ta sona erdi. İşte sektöründe dünyanın en büyük dijital fuarı olan Gamescom 2022'den fotoğraflar ve fuarda seçilen yılın en iyi oyunları...