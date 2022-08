Gamescom 2022 bitti! İşte yılın en iyi oyunlarının da seçildiği büyük dijital fuardan akılda kalanlar

Gamescom 2022 24 Ağustos’ta Almanya'da kapılarını açtı. Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan fuara 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil edildi. Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yaptığı fuar 28 Ağustos'ta sona erdi. İşte sektöründe dünyanın en büyük dijital fuarı olan Gamescom 2022'den fotoğraflar ve fuarda seçilen yılın en iyi oyunları...

GAMESCOM 2022 SONA ERDİ

EN İYİ MACERA OYUNU Lies of Pi, Neowiz (KAZANAN)

Outcast 2 – A New Beginning, THQ Nordic

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

EN İYİ AKSİYON OYUNU Metal: Hellsinger, Funcom (KAZANAN)

System shock, Plaion

Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark

EN İYİ AİLE OYUNU Fly to the finish, Daedalic Entertainment

Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games

Paper Trail, New Fashioned Games (KAZANAN)

EN İYİ INDIE OYUN Inkulinati, Daedalic Entertainment (KAZANAN)

Paper Trail, New Fashioned Games

Sunday Gold, Team17 Digital