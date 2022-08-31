Gamescom 2022 bitti! İşte yılın en iyi oyunlarının da seçildiği büyük dijital fuardan akılda kalanlar

Gamescom 2022 24 Ağustos’ta Almanya'da kapılarını açtı. Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan fuara 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil edildi. Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yaptığı fuar 28 Ağustos'ta sona erdi. İşte sektöründe dünyanın en büyük dijital fuarı olan Gamescom 2022'den fotoğraflar ve fuarda seçilen yılın en iyi oyunları...
GAMESCOM 2022 SONA ERDİ
EN İYİ MACERA OYUNU
Lies of Pi, Neowiz (KAZANAN)
Outcast 2 – A New Beginning, THQ Nordic
The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games
EN İYİ AKSİYON OYUNU
Metal: Hellsinger, Funcom (KAZANAN)
System shock, Plaion
Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark
EN İYİ AİLE OYUNU
Fly to the finish, Daedalic Entertainment
Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games
Paper Trail, New Fashioned Games (KAZANAN)
EN İYİ INDIE OYUN
Inkulinati, Daedalic Entertainment (KAZANAN)
Paper Trail, New Fashioned Games
Sunday Gold, Team17 Digital
EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUN
Goat Simulator 3, Plaion
The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment
Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark (KAZANAN)