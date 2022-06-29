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  4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

29.06.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

VARŞOVA (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Dünya Kent Forumu'na katıldı.

Şahin, konuşmacı olarak yer aldığı "Kentsel İyileştirme Mekanizması" konulu oturumda göç ve mülteci krizinin kentleşme üzerindeki etkileri ile daha kapsayıcı ve dirençli bir kentin nasıl oluşturulabileceğini anlattı.

Gaziantep'te hayata geçirilen "Gaziantep Modeli"nin göç sorunuyla mücadelede önemli rol oynadığını aktaran Şahin, "En çok sorunu eğitimde, sağlıkta, barınmada ve istihdamda yaşıyoruz ama geliştirdiğimiz bu modelle mülteci sorununda çok yol kat ettik.” dedi.

Şahin, savaşın devam ettiği Ukrayna'dan çıkan mültecilerin zor durumda olduğunu belirterek, "Herkes elini taşın altına koymalı. Şimdi ve sonrası için sorumluluk almalı. Bir şehir güvenli değilse, kimse güvende değildir." diye konuştu.

Polonya'da 27 Haziran'da başlayan ve ilk günden bu yana foruma katılan Şahin, forumun üçüncü gününde "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim için Kadın Liderliği ve Kadın Liderliğinde Girişimler" ve "Kanıt ve Stratejiler" konulu oturumlarda da konuşacak.

Şahin, 30 Haziran'da sona erecek forumda ayrıca, "Daha İyi Bir Kentsel Gelecek için Toplumsal Cinsiyet Dostu Şehirler" konulu özel bir oturuma da katılacak. Şahin, daha sonra, Krakow Belediye Başkanı Jacek Majchrowski'nin ofisini ziyaret edecek.

Polonya'daki ziyareti kapsamında Şahin, 1 Temmuz'da Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat ile görüşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Polonya'daki Dünya Kent Forumu'na katılıyor
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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin Polonya

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