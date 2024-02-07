Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının spikeri canlı yayında büyük hata yaptı!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi sunuma başlayan Onur Yıldız, kameranın kendisini çekmediğini düşündü ve ilginç anlar yaşandı. Onur Yıldız'ın o hareketli sosyal medyada gündem oldu.

SİGARA İÇERKEN YAKALANDI

Canlı yayın esnasında kameranın kendisine döndüğünü fark etmeyen A Spor spikeri Onur Yıldız, maçtan önce sigara içerken kameralara yakalandı.

"SON DERECE ANLAMLI VE ÖNEMLİ BİR MESAJ BU"

Sigara içtiği anlarda Gaziantep FK'nın sigarayı bırakma pankartıyla sahaya çıktığını gören Onur Yıldız, "Gaziantepspor sahaya "Sende sigarayı bırakabilirsin." pankartı ile çıkıyor. Son derece anlamlı ve önemli bir mesaj bu." demesi izleyenleri kahkahaya boğdu.

