Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmenler sosyal medyada olay oldu "Yayılıyorlar tamamen" Kamyonun kasası açıldı, akın akın indiler! Valilikten açıklama

Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmenlere ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve gündem oldu. Sosyal medyada tepkilere neden olan olayda çok sayıda kaçak göçmenin bir sokak arasında park eden kamyondan adeta insan selini andıran bir görüntüyle ilgili görüldü. Olay sonrası kaçak göçmenler yakalanırken 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. İşte Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmen olayının detayları...

KAÇAK GÖÇMENLERİN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE! BÖYLE GELDİLER

Show Tv'de yer alan habere göre Gaziosmanpaşa'daki olayın yaşandığı mahallenin sakinleri, şaşkınlık yaratan anları "Bir TIR dolusu", "Çok kalabalık, 200 kişinin üzerinde" ve "Şok oldum" sözleriyle anlattı.

Olayda, kapalı kasa kamyon ilçedeki bir sokağa geldi. Sokakta durduktan sonra kasasının kapaklarını açtı. Kamyondan inen kaçak göçmenler hızla sokağa dağılsalar da fazla kaçamadan yakalandılar.

"HERHALDE ONLARI BURADA AŞAĞI ATTILAR" O anları anlatan vatandaşlar, kaçak göçmenlerin arabadan indiği gibi kamyona saldırdığını, kamyonu parçaladığını söyledi. Bir vatandaş "Herhalde onları burada aşağı attılar" ifadelerini kullandı. Kaçak göçmenlerin tamamen yayıldığını belirten bir mahalle sakini "Bazıları ana caddeye çıkıyor, bazıları sokak arasına dağılıyor." dedi. O bölgede iş yeri olan bir vatandaş ise "Çantalarını, çöplerini bizim iş yerinin önüne bırakmışlardı" şeklinde konuştu.



Olayı gören mahalle sakinleri, kamyonun peşine düştüklerini, aracı yakaladıklarını ancak kendilerini fark edince kamyonun tekrar kaçtığını belirtti. Sonrasında mahalleli hemen polise ihbarda bulundu ve kamyon ile kaçak göçmenlerin yakalanması için ekipler harekete geçti.

143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI Olayın ardından tespit edilen 3 farklı adrese operasyon düzenlendi ve yol uygulamaları yapıldı. 143 kaçak göçmen yakalandı. İçlerinde araç sahibi ve sürücüsünün de yer aldığı göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı kamyona el konuldu. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.