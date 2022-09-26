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Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmenler sosyal medyada olay oldu "Yayılıyorlar tamamen" Kamyonun kasası açıldı, akın akın indiler! Valilikten açıklama

26.09.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedilen kaçak göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Şoke eden görüntülerde bir sokağa park eden kamyonun kasasının kapaklarının açılmasıyla kaçak göçmenler akın akın aşağıya indiler. Yaşananları anlatan mahalle sakinleri "İndikleri zaman kamyona saldırdılar, parçaladılar" dedi. Olay sonrası 3 adrese düzenlenen operasyonda 143 göçmen yakalandı, insan kaçakçısı 3 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmenlere ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve gündem oldu. Sosyal medyada tepkilere neden olan olayda çok sayıda kaçak göçmenin bir sokak arasında park eden kamyondan adeta insan selini andıran bir görüntüyle ilgili görüldü. Olay sonrası kaçak göçmenler yakalanırken 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. İşte Gaziosmanpaşa'daki kaçak göçmen olayının detayları...

KAÇAK GÖÇMENLERİN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE! BÖYLE GELDİLER

Show Tv'de yer alan habere göre Gaziosmanpaşa'daki olayın yaşandığı mahallenin sakinleri, şaşkınlık yaratan anları "Bir TIR dolusu", "Çok kalabalık, 200 kişinin üzerinde" ve "Şok oldum" sözleriyle anlattı.
Olayda, kapalı kasa kamyon ilçedeki bir sokağa geldi. Sokakta durduktan sonra kasasının kapaklarını açtı. Kamyondan inen kaçak göçmenler hızla sokağa dağılsalar da fazla kaçamadan yakalandılar.

"HERHALDE ONLARI BURADA AŞAĞI ATTILAR"

"HERHALDE ONLARI BURADA AŞAĞI ATTILAR"
O anları anlatan vatandaşlar, kaçak göçmenlerin arabadan indiği gibi kamyona saldırdığını, kamyonu parçaladığını söyledi. Bir vatandaş "Herhalde onları burada aşağı attılar" ifadelerini kullandı. Kaçak göçmenlerin tamamen yayıldığını belirten bir mahalle sakini "Bazıları ana caddeye çıkıyor, bazıları sokak arasına dağılıyor." dedi. O bölgede iş yeri olan bir vatandaş ise "Çantalarını, çöplerini bizim iş yerinin önüne bırakmışlardı" şeklinde konuştu.

Olayı gören mahalle sakinleri, kamyonun peşine düştüklerini, aracı yakaladıklarını ancak kendilerini fark edince kamyonun tekrar kaçtığını belirtti. Sonrasında mahalleli hemen polise ihbarda bulundu ve kamyon ile kaçak göçmenlerin yakalanması için ekipler harekete geçti.

143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Olayın ardından tespit edilen 3 farklı adrese operasyon düzenlendi ve yol uygulamaları yapıldı. 143 kaçak göçmen yakalandı. İçlerinde araç sahibi ve sürücüsünün de yer aldığı göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı kamyona el konuldu. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, bir kamyonla İstanbul'a getirilen kaçak göçmenlerin Gaziosmanpaşa ilçesinde sokağa indirildiğine ilişkin görüntü ve paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen kamyonun sahibi G.Ç. ve sürücü H.Ç'nin yakalandığı, olayda kullanılan kamyona el konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde kamyondan indirilen kaçak göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 farklı adrese yapılan operasyonda 39, ilçe genelinde yapılan diğer çalışmalar ve yol uygulamalarında 104 kaçak göçmen yakalanmış, içinde 13 kaçak göçmen taşıyan bir minibüsün şoförü de gözaltına alınmıştır.

Kaçak göçle mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 143 kaçak göçmen, haklarında yapılacak adli ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa kamyon
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