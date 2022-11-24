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Geçmeyen rahatsızlıklarınız son bulacak! Öksürükten doğal olarak kurtulmak için yapacağınız ev ilaçları

24.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında hastalıklardan kurtulsak bile öksürük uzun süre devam edebiliyor. Uzun süren öksürükler oldukça can sıkıcı durumlar yaratabiliyor. Birçok insan öksürüğü geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Öksürüğü geçirmek için kimyasal yollar yerine doğal yolları tercih etmek istiyorsanız evde yapacağınız çok etkili yöntemler bulunuyor.

Öksürük insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksi olarak görülüyor. Özellikle son zamanlarda artan öksürük atakları insanları tedirgin ediyor. Öksürüğü kesmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde yapılan doğal ilaçlar öksürüğü kökünden kesmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar iki haftadan uzun süren öksürük şikayetiniz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerektiğini belirtiyor.

ÖKSÜRÜĞÜNÜZ İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Yeni Proje - 2022-11-24T152159.760

  • Nefes almada sorun yaşıyorsanız
  • Kan veya renksiz mukus öksürüyorsanız
  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Öksürük iki haftadır devam ediyorsa

ÖKSÜRÜKTEN DOĞAL OLARAK KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

BAL

BAL
Bal oldukça viskozdur ve öksürük pastili gibi çalışır. Tüketildiğinde, boğazın astarını kaplayarak ağrıyı veya kaşınmayı hafifletir. Öksürüklerde kullanılmak üzere incelenen çoğu bal türü, daha yaygın olarak bulunan yonca balı yerine karabuğday balı gibi koyu baldır. Bal ayrıca anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir - bu da rahatlatıcı etkisine katkıda bulunabilir. Bu özellikler enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

ÇAYIN İÇİNE EKLEYEBİLİRSİNİZ

ÇAYIN İÇİNE EKLEYEBİLİRSİNİZ
Balı sade olarak tüketebilirken, ılık çayın içine eklemek boğazı yatıştırıcı etkisini artırabilir. Bir yaşın altındaki çocuklar bal almamalıdır çünkü bal, nadir fakat yaşamı tehdit eden bir hastalık olan bebek botulizmine neden olan bakteriler içerebilir.

TUZLU SUYLA GARGARA

TUZLU SUYLA GARGARA
Tuzlu suyla gargara yapmak , bakterileri öldürmeye ve boğazınızdaki mukusu gevşetmeye yardımcı olabilir. Boğazınızdaki mukusu gevşetmek sinüslerinizi temizlemenize ve öksürüğünüzden daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tuzlu su gargarası, sürekli öksürüğün neden olduğu şişliği ve tahrişi azaltmaya da yardımcı olabilir.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
Zencefil , genellikle besin takviyesi olarak kullanılan tropikal bir bitkidir. Mide bulantısı, soğuk algınlığı veya kemoterapi semptomları gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Bal gibi, zencefildeki biyoaktif bileşikler de antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Zencefil ayrıca tükürük üretimini uyaran ve ağız veya boğaz kuruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek baharatlı bir tada sahiptir.

BUHARDA NEFES ALMAK

BUHARDA NEFES ALMAK
Buharda nefes almak burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur . Bu, burnunuzu sümkürmeyi kolaylaştıracak ve geniz akıntısı yaşıyorsanız, boğazda biriken mukusu serbest bırakın. Buhar boğaz ağrısını nemlendirebildiğinden ağrıyı da azaltabilir. Geçici bir rahatlama için, kaynayan su kabındaki buharı solumayı deneyin. Su buhar üretmeye başladığında ocaktan alın ve yüzünüzü üzerine koyun. Buharı hapsetmek için başınızın üzerine bir havlu örtün, ancak çok yaklaşmamaya dikkat edin, aksi takdirde kendinizi yakabilirsiniz. Sıcak bir duş alarak da benzer bir etki elde edebilirsiniz.
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