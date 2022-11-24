Geçmeyen rahatsızlıklarınız son bulacak! Öksürükten doğal olarak kurtulmak için yapacağınız ev ilaçları

Öksürük insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksi olarak görülüyor. Özellikle son zamanlarda artan öksürük atakları insanları tedirgin ediyor. Öksürüğü kesmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde yapılan doğal ilaçlar öksürüğü kökünden kesmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar iki haftadan uzun süren öksürük şikayetiniz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerektiğini belirtiyor. ÖKSÜRÜĞÜNÜZ İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ? Nefes almada sorun yaşıyorsanız

Kan veya renksiz mukus öksürüyorsanız

Ateş

Baş ağrısı

Öksürük iki haftadır devam ediyorsa

ÖKSÜRÜKTEN DOĞAL OLARAK KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

BAL Bal oldukça viskozdur ve öksürük pastili gibi çalışır. Tüketildiğinde, boğazın astarını kaplayarak ağrıyı veya kaşınmayı hafifletir. Öksürüklerde kullanılmak üzere incelenen çoğu bal türü, daha yaygın olarak bulunan yonca balı yerine karabuğday balı gibi koyu baldır. Bal ayrıca anti-enflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir - bu da rahatlatıcı etkisine katkıda bulunabilir. Bu özellikler enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

ÇAYIN İÇİNE EKLEYEBİLİRSİNİZ Balı sade olarak tüketebilirken, ılık çayın içine eklemek boğazı yatıştırıcı etkisini artırabilir. Bir yaşın altındaki çocuklar bal almamalıdır çünkü bal, nadir fakat yaşamı tehdit eden bir hastalık olan bebek botulizmine neden olan bakteriler içerebilir.

TUZLU SUYLA GARGARA Tuzlu suyla gargara yapmak , bakterileri öldürmeye ve boğazınızdaki mukusu gevşetmeye yardımcı olabilir. Boğazınızdaki mukusu gevşetmek sinüslerinizi temizlemenize ve öksürüğünüzden daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Tuzlu su gargarası, sürekli öksürüğün neden olduğu şişliği ve tahrişi azaltmaya da yardımcı olabilir.

ZENCEFİL Zencefil , genellikle besin takviyesi olarak kullanılan tropikal bir bitkidir. Mide bulantısı, soğuk algınlığı veya kemoterapi semptomları gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Bal gibi, zencefildeki biyoaktif bileşikler de antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Zencefil ayrıca tükürük üretimini uyaran ve ağız veya boğaz kuruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek baharatlı bir tada sahiptir.